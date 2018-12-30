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Форлан може переїхати в чемпіонат Індонезії

15:42 161 Читать на русском
Форлан може переїхати в чемпіонат Індонезії
Дієго Форлан / соцмережі

Екс-форвард Манчестер Юнайтед та Атлетіко Дієго Форлан може перейти в індонезійський Калтенг Путра.

Представник чемпіонату Індонезії Калтенг Путра хоче підписати легендарного уругвайського форварда Дієго Форлана, повідомляє Football Indonesia.

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Раніше клуб прагнув запросити Златана Ібрагімовіча, але спроба виявилась марною і швед залишився в ЛА Гелаксі.

Форлан став відомий завдяки своїм виступам у складі Вільяреала та Атлетіко після провального етапу кар'єри в Манчестер Юнайтед. З "матрацниками" форвард став переможцем Ліги Європи сезону 2009/10, забивши переможний гол п'ятою у ворота Фулхема в гамбурзькому фіналі.

Зі збірною уругваю гравець дійшов до півфіналу чемпіонату світу-2010, ставши найкращим гравцем турніру.

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Теги
Трансфери Світ Калтенг Путра Дієго Форлан Дієго Форлан
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