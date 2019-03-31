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Форлан: Мені сказали, що Ікарді в Інтері замінить Грізманн

16:26 162 Читать на русском
Форлан: Мені сказали, що Ікарді в Інтері замінить Грізманн
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Колишній гравець Атлетіко та Інтера Дієго Форлан заявив, форвард Атлетіко Антуан Грізманн може перебратися в міланський клуб.

"Якщо Грізманн залишиться в Атлетіко, то стане легендою клубу. Однак, наскільки мені відомо з джерел в Інтері, влітку вони постараються продати Мауро Ікарді і придбати замість нього Антуана", – цитує Форлана ESPN.

"Вчора дещо сталося, мені потрібно над цим подумати", – Спаллетті не включив Ікарді в заявку Інтера на матч проти Лаціо

Мауро Ікарді повернувся до тренувань в Інтері після 40-денної відсутності через конфлікт з керівництвом клубу, однак не був включений в заявку на матч проти Лаціо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що Грізманн знову зацікавлений у переході в Барселону та готовий піти на зниження заробітньої плати, аби грати поруч з Мессі.

Сімеоне категорично відреагував на чутки про перехід Грізманна в Барселону

До слова, у поточному сезоні в активі француза 39 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, де він забив 18 голів та віддав 8 результативних передач.

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