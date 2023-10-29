Лілль в 10-му турі чемпіонату Франції обіграв Монако. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол24".

Ліга 1, 10 тур

Лілль – Монако – 2:0

Голи: Кавалейру, 32, Діакіте, 42

Підопічних Паулу Фонсеки чекав дуже складний суперник. Монако з Аді Хюттером показує привабливий футбол і лідирував в турнірній таблиці до початку 10 туру.

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Лілль в першому таймі непогано стримував суперника, який не міг отямитися від тиску "догів" і створити дійсно щось небезпечне. А ось господарі поля вичавили максимум зі своїх можливостей. Спочатку Кавалейру класно замкнув передачу з флангу від Жегрова, а через 10 хвилин Діакіте подвоїв перевагу своєї команди.

По перерві Лілль засів в оборону, майже не виходив в атаку. Монегаски, попри тиск та старання, не змогли зламати надійний захист Фонсеки. Варто нагадати, що основним акціонером Монако є російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв.

Лілль, завдяки перемозі, піднявся на четверту сходинку, набравши 18 балів. Від Монако, який розташувався на третьому місці, Фонсека і Ко відстає на два очки.

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