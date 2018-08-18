Фонсека: Знаю нового наставника Карпат Мораіша, думаю, він проведе чудову роботу у Львові

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував призначення Жозе Мораіша на тренерський місток Карпат.

"Так, я його знаю, звичайно. Я зрадів, що він перейшов сюди. Сподіваюся, що він проведе відмінну роботу, і, впевнений, що у нього все вийде.

Це тренер, у якого є всі умови для цього. Це досвідчений тренер, він працював багато років з Жозе Моурінью. Тому, думаю, що він проведе чудову роботу тут.

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Чи контактував я з ним? Ні, у нас ще не було можливості поспілкуватися, але в будь-якому випадку, думаю, що ми це зробимо найближчим часом", – розповів Фонсека для видання Tribuna.

До слова, якості головного тренера Жозе Мораіш працював з Аль-Шабабом (Саудівська Аравія), турецьким Антальяспором, грецьким АЕКом та англійським Барнслі.

Нагадаємо, вчора Карпати оголосили про призначення на посаду головного тренера Жозе Мораіша – екс-асистента Моурінью.