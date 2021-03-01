"Ми почали матч жахливо, багато помилялися в перші 20 хвилин зустрічі. Так не можна грати з такою командою, як Мілан. Пізніше гра вирівнялася, ми створили безліч небезпечних моментів.

Рома – Мілан – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Робота суддів? Після матчу легко знаходити виправдання. Мені не сподобалося те, що сталося, але виправдання тут ні до чого.

Рома пасивно діяла у захисті. Після перерви ми почали ризикувати, так як програвали, і перед Міланом відкрилося більше простору. Перша половина матчу була реальною проблемою. Ми занадто легко віддавали м'яч супернику. Мова йде не про індивідуальні помилки, а про побудову гри команди загалом. У ній не було єдності. Складно зрозуміти, чому нам так важко грати з великими клубами. Справа завжди в деталях. Ми не можемо заперечувати той факт, що у нас є проблеми", – цитує Фонсеку видання Football Italia.

Рома після 24-х турів посідає у турнірній таблиці Серії А п'яту сходинку, маючи у своєму активі 44 очки.

Нагадаємо, Рома – суперник донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок між ними відбудеться вже наступного тижня – 11 березня.

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