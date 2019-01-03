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Фонсека зізнався, заради якого клубу зможе покинути Шахтар

19:12 754 Читать на русском
Фонсека зізнався, заради якого клубу зможе покинути Шахтар
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека зізнався, що мав пропозиції від команд із кількох іноземних чемпіонатів.

"Я підписав новий контракт, бо відчув себе дуже мотивованим. У мене з'явилась можливість продовжувати роботу, яку я почав тут два роки тому. Я завжди говорив, що залишу Шахтар лише заради клубу, в який я буквально закохаюсь, я повинен перейти в амбітний проект.

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Має відбутися щось таке, що навіть не змусить мене подумати. Я працюю у великому клубі. Я – тренер великого клубу. Я хочу продовжити тренувати тут або в іншому топовому клубі.

У мене були пропозиції із Англії, Китаю, Туреччини, Німеччини та Росії. Було складно, але, щоб змінити клуб, має бути пропозиція від клубу нагбагато кращого за Шахтар. Я хочу грати, щоб вигравати", – цитує Фонсеку FootballHub.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар
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