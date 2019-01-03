Фонсека зізнався, заради якого клубу зможе покинути Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека зізнався, що мав пропозиції від команд із кількох іноземних чемпіонатів.

"Я підписав новий контракт, бо відчув себе дуже мотивованим. У мене з'явилась можливість продовжувати роботу, яку я почав тут два роки тому. Я завжди говорив, що залишу Шахтар лише заради клубу, в який я буквально закохаюсь, я повинен перейти в амбітний проект.

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Має відбутися щось таке, що навіть не змусить мене подумати. Я працюю у великому клубі. Я – тренер великого клубу. Я хочу продовжити тренувати тут або в іншому топовому клубі.

У мене були пропозиції із Англії, Китаю, Туреччини, Німеччини та Росії. Було складно, але, щоб змінити клуб, має бути пропозиція від клубу нагбагато кращого за Шахтар. Я хочу грати, щоб вигравати", – цитує Фонсеку FootballHub.

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