Фонсека зізнався, як воєнний стан вплине на Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, яким чином воєнний стан в певних областях України відобразиться на команді.

"Чи краще, що нам не доведеться летіти в Харків на матч з Ліоном? Ми звикли літати до Харкова постійно. На жаль, зараз не зможемо там зіграти. Дуже добре себе почували там, особливо в матчах Ліги чемпіонів, коли вболівальники заповнюють стадіон і палко нас підтримують, що вкрай важливо.

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Прийнято рішення про проведення матчу в Києві. Швидше за все, у нас не буде стільки уболівальників, як у Харкові, але це ні в якому разі не стане відмовкою в майбутньому.

Як загалом вплинув воєнний стан на Шахтар і футбол в Україні? Зовсім не вплинув. Навіть навпаки, не відчувається абсолютно нічого – ні в Харкові, ні в Маріуполі, слава Богу. Виходячи з побаченого мною, абсолютно нормальне життя. Думаю, якщо б ми з вами не прочитали в новинах про те, що введено воєнний стан, ми б цього до кінця і не розуміли", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у зв'язку із введенням воєнного стану в певних областях України матч ЛЧ Шахтар – Ліон перенесли до Києва.

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