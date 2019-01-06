Фонсека зізнався, що міг покинути Шахтар у грудні заради клубу АПЛ – португалець мав й інші пропозиції

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека розповів про плани на майбутнє, а також зізнався, що вже кілька разів міг покинути Україну.

"Підтверджую, що у мене є бажання попрацювати в клубі з топ-чемпіонату Європи. Таке бажання було раніше і воно нікуди не зникло. Я буду в одному з найкращих чемпіонатів і буду тренувати одну з найкращих команд. Можливо, це займе якийсь час, але це також може статися будь-коли.

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Мені подобається Шахтар. Це відмінний європейський клуб. Мені подобається жити в Україні, але у мене є свої амбіції, і я хочу потрапити в один з найкращих чемпіонатів. Я впевнений, що це станеться. Але мушу сказати, що зараз я цілком і повністю в Шахтарі, позаяк у мене є контракт ще на півтора року.

Минулого року у мене були запрошення від англійських клубів. Я зустрічався з представниками Вест Хема, але переговори не увінчалися успіхом. Це сталося з кількох причин, але, в принципі, перехід був можливий.

Також я міг очолити Наполі після відходу Мауріціо Саррі, також мав пропозиції від інших клубів, причому доволі конкретні. У грудні це було дуже близько до завершення. Я міг перейти в клуб АПЛ, назву якого розкрити не можу. Цього не сталось, бо Шахтар мене не відпустив.

Крім того, надходили пропозиції з інших ринків, досить привабливі у фінансовому плані, але зі спортивної точки зору це було не те, чого б я хотів", – розповів Фонсека в інтерв'ю Record.

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