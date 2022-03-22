"Дуже складно. Те, що там відбувається, – трагедія. Люди не можуть виїхати, дехто у дуже важкій ситуації. Люди, які працювали зі мною. Вони намагаються врятуватися від війни, але це дуже важко.

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Я був у Шахтарі протягом трьох років, цього року я повернувся жити в Україну. Час, коли я там жив, був досить важким, але ще важче було дивитися, що відбувається, як руйнують країну і вбивають невинних людей. Там мої друзі, а допомогти їм було неможливо", – цитує португальського фахівця Record.

Нагадаємо, попри захланні наміри путінської Росії українські військовослужбовці продовжують відстоювати кожен клаптик нашої землі й не дають ворогу просуватись вглиб.

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