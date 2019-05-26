Фонсека заявив, що Шахтар не планує продавати найважливіших гравців

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями після матчу 31-го туру УПЛ проти Маріуполя (4:0).

"Перш за все, це остання гра сезону в Харкові. Хочу подякувати нашим уболівальникам за те, що протягом усього сезону вони приходили нас підтримувати. Для нас це дуже важливо.

Шахтар – Маріуполь –​​​​​​​ 4:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Тепер про сьогоднішній матч. Незважаючи на те, що ми вже чемпіони, показали свої амбіції і завжди домінували на полі, дозволивши супернику створити всього один гольовий епізод. Деякі хлопці, у яких не так багато ігрового часу було протягом сезону, дали позитивну відповідь і виступили добре. Ми забили чотири голи, а могли і більше завдяки своєму тотальному домінуванню.

Зараз кадрові питання обговорюються. У Кайоде до цього були можливості грати, у Дентінью – не так багато. Сьогодні він вийшов і провів відмінний матч. Забив три голи, міг і ще кілька. Коли Дентінью в хороших фізичних кондиціях, він чудовий технічно.

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Трансферне вікно? Ці питання вивчаються і обговорюються. Коли у нас будуть якісь новини, ми обов'язково з вами поділимося. Ми зараз навіть не плануємо відхід найважливіших футболістів", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.