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Фонсека заявив, що не готовий провести всю кар'єру в Україні

21:41 325 Читать на русском
Фонсека заявив, що не готовий провести всю кар'єру в Україні
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що дуже комфортно почуває себе в Україні.

"Мені дуже подобається в Україні і в Шахтарі, я себе дуже добре тут почуваю. Я мав кілька пропозицій з хороших європейських клубів, але вони не мотивували мене настільки, щоб я переїхав. Можливо, це було найголовнішим, чому я залишився тут.

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Провести всю кар'єру в Україні? Чесно кажучи, думаю, що такого не трапиться. Мені дуже подобається бути тут. Однак у мене є амбіції для нових викликів, нових країн, нових чемпіонатів. Думаю, що рано чи пізно це все буде", – цитує Фонсеку FootballHub.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар
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