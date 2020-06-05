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Фонсека заявив про ціль виграти Лігу чемпіонів

20:33 257 Читать на русском
Фонсека заявив про ціль виграти Лігу чемпіонів
Паулу Фонсека / LAPRESSE

Головний тренер Роми Паулу Фонсека розповів про свої тренерські амбіції.

"Мені завжди щастило бути тим, ким я хотів. Коли я був маленьким хлопчиком, я мріяв стати футболістом. Я став ним. Потім я мріяв тренувати хороший європейський клуб. Я треную його. З професійної точки зору я цілком задоволений.

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Тепер я мрію виграти важливі трофеї, Лігу чемпіонів або чемпіонат. Одну з головних європейських ліг, наприклад італійську. Якщо говорити більш загально, то я мрію бути щасливим кожного дня. Для мене щастя існує навіть поза футбольним світом", – цитує Фонсеку Corriere dello Sport з посиланням на Roma TV.

Нагадаємо, Фонсека став головним тренером Шахтаря у 2016 році. Здобувши з "помаранчево-чорними" три чемпіонства поспіль та завоювавши три Кубки України, португалець у 2019 році очолив італійську Рому.

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Рома Рома Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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