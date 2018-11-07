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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА

Фонсека заявив про бажання очолити клуб АПЛ

14:10 822 Читать на русском
Фонсека заявив про бажання очолити клуб АПЛ
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека повідомив, що хотів би попрацювати в англійській Прем'єр-лізі

"Звичайно, я хотів би очолити команду з Англії. Це мрія для будь-якого тренера. АПЛ – найкраща ліга в світі. Одного разу я хочу опинитися в клубі Прем'єр-ліги.

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Зараз я слідкую тільки за Манчестер Сіті. Також я фанат Гвардіоли. Я завжди хвалю гру його команд.

Яку саме команду АПЛ я б хотів очолити? Такої команди немає. Зараз я щасливий в Шахтарі і мої думки тільки про цей клуб", – цитує Фонсеку Football.ua.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
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год
:
45
хв
Шахтар
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Англія Шахтар Шахтар Манчестер Сіті - Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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