Центральний захисник Лілля Тьягу Джало зазнав травми передньої хрестоподібної зв'язки, у зв'язку з чим на полі в цьому сезоні більше не з'явиться.

22-річний гравець був змушений покинути поле всього через 13 хвилин у матчі 26 туру чемпіонату Франції проти Ланса (1:1). Найближчим часом гравця чекає операція, інформує офіційний сайт "догів".

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Джало був важливим гравцем Лілля в цьому сезоні. Він пропустив лише 1 матч у чемпіонаті Франції сезону 2022/23. Тьягу забив 2 м'ячі – Аяччо та Анже. В обох випадках ці голи допомогли Ліллю здобути перемогу.

Після 26 турів у Лізі 1 Лілль посідає шосте місце в турнірній таблиці.