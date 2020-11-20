Італійська Рома готова продовжити співпрацю з головним тренером Паулу Фонсекою, якщо команда виконає завдання на сезон.

Португалець збереже посаду за умови виходу "вовків" до Ліги чемпіонів, повідомляє Sky Sport Italia.

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Фонсека має чинний до літа 2021-го контракт із римлянами. Угода буде автоматично продовжена, якщо Рома фінішує в топ-4 Серії А. Боси "вовків" також розглядають альтернативний варіант – підписання нового контракту з іншими умовами.

До слова, Рома наразі посідає 4-те місце в чемпіонаті. У неділю, 22 листопада, римляни зіграють проти Парми.

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