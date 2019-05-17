Фонсека: Я точно не проведу 12 років в Шахтарі

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про своє майбутнє в донецькому клубі.

"Ми не повинні забувати, що коли наш тренерський штаб прийшов в Шахтар, клуб не виграв чемпіонат два роки, оскільки покинув Донецьк. Завоювання трофеїв в таких обставинах дійсно має особливий смак. Якщо чесно, то я думаю, що практично неможливо виступити краще. Думаю, зараз це неможливо в Шахтарі.

Шахтар – у глухому куті: чому система Луческу вже не працює і що робити далі

За три роки ми виграли три Кубки. У нас є можливість виграти три чемпіонати. Це подвиг, яким я дуже пишаюся. Завжди добре робити те, що ще не було зроблене. Що я знаю зараз, то це те, що клуб є переможцем, цього ніхто не може викреслити з історії.

У мене є ще один рік контракту. Я повинен проаналізувати, якою може бути моя кар'єра в майбутньому. Всі ці речі потрібно продумати і зважити, щоб прийняти рішення. Мої амбіції – потрапити в один з найкращих чемпіонатів Європи. Я вірю, що це станеться рано чи пізно. Чи станеться це прямо зараз – я не знаю. Але я точно не проведу 12 років в Шахтарі", – цитує Фонсеку Lusa.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі