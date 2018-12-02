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Фонсека: Я щасливчик, адже моя дружина – прес-секретар президента Шахтаря Ріната Ахметова

08:55 1883 Читать на русском
Фонсека: Я щасливчик, адже моя дружина – прес-секретар президента Шахтаря Ріната Ахметова
Паулу Фонсека / Соцмережі

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про свій стиль та дружину-українку.

"Сьогодні імідж – це дуже важливо, тому я намагаюся красиво одягатися на матчі. Не знаю, наскільки мені це вдається, але я намагаюся йти в ногу з модою.

Фартові речі? У мене безліч костюмів, але жодного особливого. Але мушу зізнатися: коли ми перемагаємо, я залишаюся в тих же речах і на наступний матч, нічого не змінюю.

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У найближчий рік я в Україні, а після завершення контракту ніхто не знає, де я можу опинитися. Може, в Китаї, а може, в Іспанії. Але хочу сказати, що дуже люблю Україну. Мені подобається жити в Києві, це чудове місто, всі люди надзвичайно добрі до мене. Дійсно відчуваю себе тут як вдома.

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Моє знайомство з дружиною? Я щасливчик, оскільки вона – прес-секретар мого президента, президента клубу Ріната Ахметова. Тому ми познайомилися по дорозі на один з матчів в Харкові. Так все і почалося", – сказав Фонсека у програмі "Світське життя".

Теги
Шахтар Шахтар Рінат Ахметов Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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