"Фонсека вже може відпустити бразильців на карнавал на батьківщину", – Близнюк прокоментував чемпіонство Шахтаря

Колишній гравець збірної України Ілля Близнюк поділився своїми враженнями щодо здобуття Шахтарем третього чемпіонства поспіль.

"Шахтар по праву став чемпіоном країни, заслужив і Кубок. По грі і складу "гірники" зараз лідери нашого чемпіонату. З урахуванням виграного чемпіонства, Фонсека може вже відпустити бразильців на карнавал на батьківщину і дати можливість показати себе іншим.

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З іншого боку, і, швидше за все, так і буде, Шахтар зіграє в цьому матчі в бойовому складі. "Гірники" захочуть довести, що вони заслужені чемпіони. Динамо, якщо виграє, буде говорити, що вони теж заслужили чемпіонство.

Це буде матч двох наших топ-команд, в якому будуть змагатися не тільки футболісти, а й тренери з їхніми обраними тактиками. Тому все одно, незважаючи на відсутність турнірної мотивації, матч буде безкомпромісним", – цитує Близнюка Команда 1.

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