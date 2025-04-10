"Мені справді важко спостерігати за тим, що там відбувається щодня. Останні кілька днів ми бачимо, як тривають вбивства, гинуть діти та невинні люди. Світ перебуває в дуже небезпечній ситуації: у нас більше імперіалістів, більше диктаторів, які хочуть керувати справами неправильно.

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Я не думаю, що для вирішення ситуації в Україні докладаються великі зусилля. Важко уявити такі ситуації, як там, як у Палестині. Люди, які мають силу завершити ці війни, не роблять того, що нам потрібно. Європі потрібно об’єднатися, бути сильнішою та бути готовою, щоб люди не страждали.

Я знаю, що українці ніколи не здадуться, і маю надію, що одного разу я повернуся, щоб побачити своїх друзів", – наводить слова Фонсеки The Guardian.

Нагадаємо, Паулу Фонсека, який зараз очолює французький Ліон, тренував Шахтар у 2016-2019 рр. На чолі "гірників" португальський фахівець тричі вигравав чемпіонат та Кубок України, а також виводив команду до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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