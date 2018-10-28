Фонсека: Вилучення Кайоде – коректне рішення арбітра

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Десною у 12 турі УПЛ.

"Ми провели 30 хвилин другого тайму вдесятьох через вилучення, і це був найкращий відрізок матчу: гравці максимально віддавалися та виявили характер. Ми стали значно небезпечнішими самі й не дозволяли Десні виходити в атаку. Ризикували, діючи лише з одним центральним захисником, а наприкінці домоглися справедливого результату. Забили надважливої миті. Дії команди протягом заключної півгодини змушують мене пишатися й дуже тішать. Я побачив, що хлопці хочуть виграти і ведуть боротьбу до самого кінця. Це дуже сподобалось. Складна перемога в такому контексті.

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Суперечливі рішення арбітра? Я вже обачливо переглянув ці епізоди, аби правильно оцінити їх, перш ніж прийти сюди. Наразі не хотів би говорити щось про суддівство… Вилучення Кайоде – коректне рішення арбітра. Його правильно вилучили. Що ж до першої ситуації, мені здається, ніби йде фол і гравцеві показують жовту картку.

Це було вірне рішення арбітра – друга жовта картка. Якщо є фол, його здійснив саме цей футболіст, і картка повинна бути йому. Говорю принаймні спираючись на те, що я зрозумів, подивившись відео. Арбітр скасував своє рішення, адже його асистент, мабуть, помилився й не те йому передав. Також деякі гравці Десни стали кричати, що це був не той футболіст. Плюс, напевно, за вказівкою асистента. Головний арбітр скасував своє рішення, нібито помилився. А сфолив у тому епізоді гравець, якому він дав другу жовту і червону картки.

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Арбітр у полі повернувся, дивиться на асистента та говорить з ним. Мабуть, це рішення не головного арбітра. Також воно ухвалювалося через тиск футболістів Десни, які говорили, що гравець не той. Арбітр почав сумніватись, тому що, справді, був дуже швидкий епізод. Він проконсультувався й ухвалив таке рішення", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.