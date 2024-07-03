Один гравець Мілана точно не зрадів призначенню Паулу Фонсеки на тренерський місток.

Захисник Алессандро Флоренці не має майбутнього на Сан-Сіро після приходу португальського фахівця, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Чемпіон Європи вже перетинався з Фонсекою в Ромі і навряд з радістю згадує ті часи. Флоренці був капітаном "вовків", але сів у запас та був змушений вештатися орендами. У Мілані універсал реанімував кар'єру, виграв чемпіонство, проте екс-тренер Шахтаря знову "наздогнав" його.

У 33-річного Флоренці вже є кілька пропозицій працевлаштування. На батьківщині це Комо та Фіорентина, а за кордоном знайома Валенсія, МЛС та Саудівська Аравія.

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