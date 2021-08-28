Португалець відвідав місто Торецьк Донецької області на лінії розмежування, інформує прес-служба "гірників".

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Фонсека взяв участь у клубному проекті "Давай, грай!". Дітлахи були неабияк втішені візитом колишнього тренера Шахтаря. Паулу поспілкувався з ними, роздав автографи і зробив фото на пам'ять з усіма охочими.

Нагадаємо, португалець тренував Шахтар з 2016 по 2019 роки, привівши клуб до перемог у трьох чемпіонатах України та трьох Кубках України. Також Фонсека встиг одружитися з українкою Катериною Остроушко.

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