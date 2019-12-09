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Фонсека відверто розповів, чому не зміг переманити Тайсона в Рому

08:50 472 Читать на русском
Фонсека відверто розповів, чому не зміг переманити Тайсона в Рому
Фонсека і Тайсон / фото: globallookpress

Головний тренер Роми Паулу Фонсека зізнався, що справді намагався підписати в італійський клуб хавбека Шахтаря Тайсона.

"Придбати Тайсона – це було моє прохання перед початком сезону, але це виявилося неможливим. Шахтар хотів зберегти його в себе, тому трансфер не відбувся. Зараз я розумію, чому вони так вчинили. Тайсон класний гравець, якби він перейшов у Рому – дуже б нам допоміг.

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Він дуже дорогий гравець, ми маємо зважати на його вік, йому 31, і ми не можемо дозволити собі витрачати стільки грошей на футболіста такого віку", – цитує Фонсеку FooballHub.

Нагадаємо, що португальський фахівець перебрався в Рому минулого літа після трьох років роботи у Шахтарі. З донеччанами Фонсека по три рази ставав чемпіоном України та володарем національного Кубка, а також одного разу виграв Суперкубок.

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Теги
Італія Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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