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УПЛ ШАХТАР - ЛІОН МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР ЮВЕНТУС - ІНТЕР

Фонсека відреагував на фантастичний гол Степаненка у ворота Маріуполя

21:55 132 Читать на русском
Фонсека відреагував на фантастичний гол Степаненка у ворота Маріуполя
Паулу Фонсека / Олександр Осипов

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Маріуполем в матчі 18 туру УПЛ (3:0).

"У першому таймі ми створювали величезну кількість моментів, які можна було реалізовувати, але ми залишилися терплячими і забили три голи. Ми грали досить швидко, створювали моменти, не забили в першому таймі, але в цьому нічого страшного немає.

Маріуполь – Шахтар –​​​​​​​ 0:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Так, перший гол трохи розкрив команди, але до цього ми створили чималу кількість моментів і могли забивати.

Ми планували, щоб Марлос зіграв максимум 45 хвилин, але травма Дентінью змусила нас випустити його трохи раніше. Він фізично був на дуже хорошому рівні і добре себе показав.

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Гол Степаненка був дуже красивим. Я завжди чекаю, що будь-який гравець нашої команди зможе забити, тому що до цього могли забивати Болбат і Мораєс. Тарас ніколи не втомлюється, і це було дуже красиво", – сказав Фонсека каналу Футбол 1.

Україна18 тур

Маріуполь - Шахтар: П'ятниця 07 грудня 2018

Маріуполь
Матч завершено
0 : 3
Шахтар
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Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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