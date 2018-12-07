Фонсека відреагував на фантастичний гол Степаненка у ворота Маріуполя

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Маріуполем в матчі 18 туру УПЛ (3:0).

"У першому таймі ми створювали величезну кількість моментів, які можна було реалізовувати, але ми залишилися терплячими і забили три голи. Ми грали досить швидко, створювали моменти, не забили в першому таймі, але в цьому нічого страшного немає.

Маріуполь – Шахтар –​​​​​​​ 0:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Так, перший гол трохи розкрив команди, але до цього ми створили чималу кількість моментів і могли забивати.

Ми планували, щоб Марлос зіграв максимум 45 хвилин, але травма Дентінью змусила нас випустити його трохи раніше. Він фізично був на дуже хорошому рівні і добре себе показав.

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Гол Степаненка був дуже красивим. Я завжди чекаю, що будь-який гравець нашої команди зможе забити, тому що до цього могли забивати Болбат і Мораєс. Тарас ніколи не втомлюється, і це було дуже красиво", – сказав Фонсека каналу Футбол 1.