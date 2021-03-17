Наставник Роми Паулу Фонсека поки не має намір випробовувати себе в РПЛ.

Паулу Фонсека відхилив пропозицію очолити московський Спартак, повідомляє Tuttomercatoweb.

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48-річний португалець налаштований продовжити співпрацю з Ромою і повністю зосереджений на своїй нинішній команді. Контракт екс-тренера Шахтаря з римлянами розрахований до літа 2021-го і буде продовжений автоматично, якщо Рома здобуде путівку у груповий етап ЛЧ.

Після 27-ми турів Серії А команда Фонсеки розташувалась на 6-й сходинці, відстаючи від 4-ї сходинки на два очки.

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