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Фонсека виділив найбільші труднощі в дебютному сезоні у Ромі

2 травня 19:14 227 Читать на русском
Фонсека виділив найбільші труднощі в дебютному сезоні у Ромі
Паулу Фонсека / ФК Рома

Головний тренер "джалороссі" зізнався, що працювати в Італії набагато важче, ніж в Україні.

"Безумовно, мені необхідна була адаптація до нового чемпіонату, адже тут все по-іншому, ніж було в мене в Україні. Великою проблемою для Роми стали численні травми – цей той фактор, який неможливо взяти під контроль.

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Але найбільшою проблемою стала необхідність будувати нову команду. У попередніх клубах я був зосереджений лише на своїй команді, а в Серії А велику увагу слід приділяти вивченню суперників. Я змушений був знаходити баланс, адже в Італії якість тренерів та гравців є настільки високою, що не звертати уваги на них неможливо. Кожний матч – це випробування, тактична битва та напруження. Ти, наче, і готувався, але ніколи не знаєш точно, як зіграє суперник.

В Італії ЗМІ та вболівальники дуже вимогливі, але якщо ви хочете працювати у чудовій команді, то це частина вашої роботи. Якщо ви поважаєте їх, вони поважатимуть вас. Я завжди мріяв про це, тому для мене це велике задоволення", – цитує Фонсеку Corriere dello Sport.

Зауважимо, чемпіонат Італії був призупинений ще у березні. Після 26 турів Рома посідає 5 місце в турнірній таблиці.

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Теги
Італія Шахтар Шахтар Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Серія А
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