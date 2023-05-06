Чемпіонат Франції, 34 тур

Ніцца – Ренн – 2:1

Голи: Лаборд, 50, Моффі, 72 – Буріго, 78

Реймс – Лілль – 1:0

Голи: Мунеці, 21

Ренн перебуває в кризі та немає стабільності в результатах. Бретонці перед стартом туру перебували за межами єврокубкової зони. Ніцца перервала свою невтішну серію без перемог в минулому турі, обігравши аутсайдера чемпіонату Труа. Математично "орлята" не втратили шансів здобути путівку в єврокубки, але для цього їм потрібно було обігрувати Ренн і сподіватися, що суперники втратять очки. Зі своїм завданням команда Дігара впоралася, а допомогли це зробити голи Лаборда і Моффі.

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Лілль відправився у гості до Реймса з надією взяти три очки. Зустріч відразу пішла не за сценарієм команди Фонсеки. Шампаньці на початку матчу мали кілька гострих швидких атак, які ледве зупинили "доги". Але господарі припустилися помилки в обороні та пропустили. На початку другого тайму у Лілля був чудовий шанс зрівняти рахунок, але м'яч ніяк не хотів залітати у ворота Діуфа. Після перерви команда Фонсеки так і не змогла вирвати бодай нічию проти команди Стілла. Нагадаємо, що Вілл Стілл очолив Реймс по ходу сезону та підняв команду в першу десятку.

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