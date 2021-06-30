Португальский фахівець та Фенербахче узгодили усі умови контракту, стверджує TRT Spor.

Фіорентина призначила нового головного тренера

Упродовж літа Фонсеку сватали в Тоттенхем, Фіорентину та Сассуоло, однак з цими клубами домовитися не вдалося. Паралельно Фенербахче шукав нового тренера, і серед кандидатур називався Сергій Ребров. Втім, керівництво "канарок" обрало екс-тренера Шахтаря. Очікується, що оголошення про призначення Фонсеки відбудеться до кінця поточного тижня.

Додамо, що минулий сезон Фенербахче завершив на третій сходинці Суперліги, поступившись Бешикташу та Галатасараю.

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