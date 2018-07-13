Фонсека: У матчі з Бешикташем мені сподобалася віддача хлопців

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував контрольний поєдинок своєї команди проти Бешикташа (0:0).

"Зіграли з великим клубом. Було дуже спекотно, плюс високий газон, що ускладнило завдання як нам, так і супернику. У будь-якому випадку обидві команди добре проявили себе в обороні.

Є деякі деталі, які потрібно покращити, але віддача хлопців мені сподобалася.

Шахтар – Бешикташ – 0:0 – відеоогляд матчу

Що стосується атаки, трохи не вистачило швидкості в прийнятті рішень в середині поля і глибини – Бешикташ діяв дуже компактно. Нам вдалося стати трохи небезпечніше в кінці матчу з виходом Болбата. Але цього виявилося мало", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Варто відзначити, що контрольний поєдинок проти Бешикташа є заключним матчем "гірників" в рамках зборів у Австрії.

"Тиждень тому розмовляв із батьком Неймара". Хто такий Жилмар – інтерв’ю першого темношкірого тренера в історії УПЛ