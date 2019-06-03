Фонсека: Це не Шахтар відправив Ракицького з команди

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека в ефірі програми "Профутбол" розповів про свої стосунки з екс-гравцем "гірників" Ярославом Ракицьким.

"Конфлікт із Ракицьким? Ні! Ні! Це хибне питання. Я скажу наступне: після закінчення кубкового матчу знаєте, хто мені зателефонував? Ракицький! Щоб привітати особисто мене. Закінчився чемпіонат – те саме. Про що це говорить? Напевне, що у нас стосунки людей, які не посварилися між собою.

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Якщо ви називаєте конфліктом те, що я приберу зі складу одного гравця і поставлю іншого… Якщо хочете, можете називати це конфліктом. Тоді у мене такі конфлікти щодня.

Мені дуже подобається Ракицький. Я можу сказати чесно. Люди й близько не знають Ярослава. Але це людина з великим серцем. Він завжди мене поважав. І я його теж. Якщо він відчув, що втратив значимість в команді і якусь повагу партнерів через моє рішення, можливо, його це образило. Але не через це наші стосунки можуть зіпсуватися.

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І не ми відправили Ракицького з нашої команди. Він підійшов до мене і сказав, що в нього є хороша пропозиція. Ми це обговорили з президентом. І зрозуміли, що для клубу це буде вигідно. Ракицький пішов, це було його бажання грати в іншому чемпіонаті. Жодного конфлікту з ним в мене не було", – сказав Фонсека.