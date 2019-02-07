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Фонсека: Тайсон знову відчув біль і ми вирішили не ризикувати

17:25 142 Читать на русском
Фонсека: Тайсон знову відчув біль і ми вирішили не ризикувати
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, чому у спарингу проти Ваккера не зіграв Тайсон, та оцінив стан команди.

"Фізично ми вже цілком готові, і складна гра на такому полі – ще одне тому доказ. Нам протистояв добре організований в обороні суперник. Проте ми залишалися собою, показали непоганий футбол і, я думаю, до матчу з Айнтрахтом будемо готові на всі 100 відсотків.

Суперник Шахтаря Айнтрахт має найкращий напад у Європі – вони обігнали тріо Ліверпуля

Чому не грав Тайсон? У нього невелика проблема після удару в спарингу з Партизаном – знову трохи відчув біль, так що ми вирішили не ризикувати.

Скільки матчів Айнтрахта я переглянув? Напевно, всі за останній час. При вивченні суперника важливо дивитися максимальну кількість ігор", – цитує Фонсеку офіційний сайт "гірників".

Шахтар завершив зимові збори нульовою нічиєю – репетиції до Айнтрахта не вийшло, а без Тайсона атака "гірників" слабка

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

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