Фонсека та Дуляй зіграли з дітьми у Львові – португалець не забив пенальті юному воротарю

Тренери донецького Шахтаря Паулу Фонсека та Ігор Дуляй напередодні матчу проти ФК Львів зіграли з дітьми.

Сьогодні, 18 серпня, напередодні матчу 5 туру ФК Львів – Шахтар, тренери "гірників" Ігор Дуляй та Паулу Фонсека зіграли двосторонку з дітьми у ролі граючих тренерів. Перемогу здобув склад Фонсеки, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Попри це головний тренер "помаранчево-чорних" не зміг реалізувати пенальті юному голкіперу. Після удару м'яч влучив у поперечку.

Нагадаємо, матч 5 туру УПЛ Львів – Шахтар відбудеться сьогодні, 18 серпня, початок гри о 17:00.