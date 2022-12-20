Наставник Лілля Паулу Фонсека, який раніше очолював Шахтар, переконаний, що Україна має отримувати більше підтримки через війну з Росією.

"Це дуже складно, як ви знаєте. Моя дружина та мій син українці, і ми залишили все там. А для українців, як і раніше, важко жити у повсякденному житті, коли Європа та решта світу відключаються від реальності подій. Ми менше говоримо про це, час іде, а війна триває.

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Люди там досі дуже страждають. Ми рухаємося до пори року, коли дуже холодно. У них більше немає електрики та води. Дуже важко бачити всі ці страждання. Мені ще важче прийняти ситуацію. Світ недостатньо допомагає Україні", – цитує Фонсеку Lepetitlillois з посиланням на La Voix des Sports.

Нагадаємо, португалець очолював Шахтар з 2016 по 2019 роки. За цей час він тричи вигравав золото УПЛ, стільки ж Кубок України і один раз Суперкубок країни.

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