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Фонсека: Сучасний футбол вбиває гравців

14:43 123 Читать на русском
Фонсека: Сучасний футбол вбиває гравців
Паулу Фонсека / Yahoo

Головний тренер Роми Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчу 8-го туру Серії А проти Сампдорії та поскаржився на щільний графік сучасних гравців.

 

"Сампдорія щойно змінила тренера, тому вони будуть заряджені на матч. Також є загроза поганих погодних умов, тому нам буде важко. Раньєрі – чудовий тренер, дуже досвідчений, він вибудує захист генуезців.

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Травми є великою проблемою для клубного футболу, оскільки гравці травмуються у товариських матчах збірних. Сучасний футбол вбиває найкращих гравців, адже неможливо проводити так багато матчів. Чиновники мають задуматись над цим", – цитує Фонсеку Football Italia.

Зазначимо, що Рома завітає в гості до Сампдорії в матчі 8-го туру Серії А. Гра відбудеться 20 жовтня, початок о 16:00.

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Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека Сампдорія - Рома Рома Рома Сампдорія Сампдорія
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