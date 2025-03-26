Екс-тренери Шахтаря Роберто Де Дзербі (Марсель) і Паулу Фонсека (Ліон) входять до трійки найбільш високооплачуваних тренерів чемпіонату Франції. Італійський фахівець заробляє на місяць 550 тисяч євро, а португальський – 320 тисяч євро. Проте, до Луїса Енріке їм далеко – іспанець заробляє в ПСЖ 1 млн євро на місяць.

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Далі в рейтингу йдуть Аді Хюттер (Монако) з місячним окладом у 250 тисяч євро, а також Бруно Женезьо (Лілль) і Франк Ез (Ніцца) з окладом у 200 тисяч євро. Наставник Едуарда Соболя по Страсубуру, Ліам Розеньор, заробляє на місяць 150 тисяч євро.

Що цікаво, місячний оклад Еріка Руа, який вивів Брест у Лігу чемпіонів, становить лише 70 тисяч євро. Найменш високооплачуваним тренером Ліги 1 є Самба Діавара (Реймс). Його зарплата – 16 тисяч євро на місяць.

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