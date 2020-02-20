Фонсека сподівається врятувати невдалий сезон Роми виступами в Лізі Європи

Головний тренер Роми Паулу Фонсека розповів про готовність своєї команди перед першим матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Гента.

"Все, що мене наразі хвилює – перемога у найближчому поєдинку. Команда реагує і дає надію на покращення результатів. Між мною і гравцями чудові стосунки, як і раніше. Деякі журналісти намагаються вигадувати проблеми і створювати конфлікти в нашій команді, однак нас це не хвилює – ми повністю зосереджені на роботі.

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Ліга Європи може стати нашим порятунком у сезоні, хоча ми все ще можемо досягнути цілей і в чемпіонаті. Нам потрібно повертатися на свій найкращий рівень і не забивати голови очікуваннями. Рома боротиметься за путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон", – цитує Фонсеку Sky Italy.

Нагадаємо, суперником "вовків" на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи стане Гент Пластуна, Безуса і Яремчука (останній продовжує заліковувати травму, тому не зіграє в обох матчах проти команди екс-тренера Шахтаря).

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