toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Фонсека: Шахтарю потрібно провести ідеальний матч з Ліоном

13:17 308 Читать на русском
Фонсека: Шахтарю потрібно провести ідеальний матч з Ліоном
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Після впевненої перемоги над Маріуполем головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився очікуваннями від вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Ліона.

"Ліга чемпіонів – зовсім інший турнір. Ми зустрінемося з дуже сильною командою з чудовими футболістами. Ті ж матчі з Сіті показують, наскільки гравці Ліона хороші. Ми прекрасно знаємо, що перед нами стоїть вкрай складне завдання.

Ракицький зламав палець на нозі, Тайсон готується до матчу з Ліоном

Беручи до уваги всі якості суперника, нас цікавить тільки один результат – перемога. Ліон ж влаштує і нічия. Ми повинні провести ідеальний матч, щоб пройти далі. У французів топові гравці, і я думаю, що вони також в будь-якому випадку будуть боротися за позитивний результат до останньої хвилини. Тому нас очікує дуже складний поєдинок", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня, початок о 22:00.

Фонсека зізнався, як воєнний стан вплине на Шахтар

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
4
дн
:
7
год
:
51
хв
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар - Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар впевнено розгромив Маріуполь
    Україна — 7 груд1398 Шахтар впевнено розгромив Маріуполь
5
год
:
21
хв
Челсі
19:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук