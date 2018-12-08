Фонсека: Шахтарю потрібно провести ідеальний матч з Ліоном

Після впевненої перемоги над Маріуполем головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився очікуваннями від вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Ліона.

"Ліга чемпіонів – зовсім інший турнір. Ми зустрінемося з дуже сильною командою з чудовими футболістами. Ті ж матчі з Сіті показують, наскільки гравці Ліона хороші. Ми прекрасно знаємо, що перед нами стоїть вкрай складне завдання.

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Беручи до уваги всі якості суперника, нас цікавить тільки один результат – перемога. Ліон ж влаштує і нічия. Ми повинні провести ідеальний матч, щоб пройти далі. У французів топові гравці, і я думаю, що вони також в будь-якому випадку будуть боротися за позитивний результат до останньої хвилини. Тому нас очікує дуже складний поєдинок", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня, початок о 22:00.

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