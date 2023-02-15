"Це важко. Зазвичай, в Україні сезон відновлюється матчами єврокубків. Команда не в кращій фізичній формі, і ви граєте проти суперників, які не зупинялися на зиму.

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В Україні зима відзначається підготовкою. Коли я там тренував, ми намагалися підібрати максимально конкурентні товариські матчі, щоби бути готовими із першої гри, але це не можна порівнювати з офіційними поєдинками сезону. Коли у лютому українська команда грає з іншою європейською командою, вони ніколи не бувають у рівних умовах", – цитує Фонсеку Ouest France.

Нагадаємо, перший поєдинок плей-офф Ліги Європи між Шахтарем та Ренном відбудеться у четвер, 16 лютого. Початок зустрічі о 19:45.

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