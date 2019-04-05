Фонсека розповів, що Шахтар повинен робити для перемоги над Динамо

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

"Марлос перебував не в найкращих кондиціях для матчу з Олександрією, і ми вирішили лишити його на лаві для запасних. Протягом цього сезону він мав певні проблеми, на жаль, після збірної вони ускладнились. Докладаємо всіх зусиль, аби відновити його до Динамо. Побачимо, чи вдасться. А в іншому доступні майже всі. Не секрет, що наш склад не надто відрізнятиметься від того, який ви зазвичай бачили цього року. Усвідомлюємо, що попереду складний поєдинок, і хочемо випустити на поле найкращих.

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Матчі дійсно засвідчують тенденцію нашого домінування на полі. Ми здійснили цей аналіз. Найчастіше результат ґрунтується на наших помилках у тих епізодах, що Динамо створює проти нас, а їх не так уже й багато. Ми не повинні помилятися в обороні, ставити під загрозу свою безпеку.

В атаці ж завжди домінуємо, створюємо багато моментів. Із Динамо слід бути трохи безпечнішим у захисті, плюс вірити в те, що ми можемо створювати нагоди в атаці та їх реалізовувати. Поєдинки з Динамо складні, тому що суперник дуже швидко сідає в оборону й часом надзвичайно важко розкрити зони. Проте в кожному разі ми намагатимемось підготувати команду якнайкраще, аби це зробити", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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