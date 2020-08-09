Фонсека ризикує втратити посаду в Ромі – нові власники вже знайшли топ-кандидата

Теперішнього коуча Роми на тренерському містку може замінити екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, інформує AS.

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Повідомляється, що нових босів не влаштувала поразка від Севільї в Лізі Європи і вони вже вийшли на ринок у пошуках тренера. До слова, Почеттіно був одним із варіантів на заміну Саррі в Ювентусі.

Нагадаємо, Рома під керівництвом Фонсеки посіла 5 місце у турнірній таблиці Серії А та розпочне наступний сезон в Лізі Європи. Останнім місцем роботи Почеттіно був Тоттенхем, в якому він провів п'ять років і доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

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