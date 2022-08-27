Чемпіонат Франції, 4 тур

Аяччо – Лілль – 1:3

Голи: Баяла, 84 – Язиджи, 17, Бамба, 43, Джало, 67

Нереалізований пенальті: Девід, 90 (Лілль)

У минулому турі Лілль безнадійно поступився ПСЖ з рахунком 1:7. Команда Фонсеки отримала дуже зручного суперника для реабілітації. Аяччо щойно повернувся до еліти і набрав всього одне очко у 3 турах.

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Перший тайм підтвердив прогнози – Лілль здобув комфортну перевагу у 2 голи. Язиджи відрив рахунок, а Бамба закріпив успіх з передачі Ісмаїлі, який вперше вийшов у основі "догів". Екс-захисник Шахтаря пронісся флангом і викотив фірмовий простріл для партнера – 0:2. По перерві команди обмінялися голами, а Девід змарнував пенальті на останніх хвилинах зустрічі.

Bamba scores for Lille and it's 0-2



Davido Wizkid welcome to Chelsea oyedepo ziyech fofana korty zino pic.twitter.com/x97Pd5pflu — All match goals (@watchallgoals) August 26, 2022

Лілль набрав 7 очок і повернувся у зону єврокубків. Аяччо з одним пунктом застряг у зоні вильоту.

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