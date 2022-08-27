Фонсека реабілітувався після побиття від ПСЖ – Ісмаїлі фірмовим асистом допоміг Ліллю здолати новачка
Лілль впевнено переімг Аяччо у стартовому матчі 4 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції, 4 тур
Аяччо – Лілль – 1:3
Голи: Баяла, 84 – Язиджи, 17, Бамба, 43, Джало, 67
Нереалізований пенальті: Девід, 90 (Лілль)
У минулому турі Лілль безнадійно поступився ПСЖ з рахунком 1:7. Команда Фонсеки отримала дуже зручного суперника для реабілітації. Аяччо щойно повернувся до еліти і набрав всього одне очко у 3 турах.
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Перший тайм підтвердив прогнози – Лілль здобув комфортну перевагу у 2 голи. Язиджи відрив рахунок, а Бамба закріпив успіх з передачі Ісмаїлі, який вперше вийшов у основі "догів". Екс-захисник Шахтаря пронісся флангом і викотив фірмовий простріл для партнера – 0:2. По перерві команди обмінялися голами, а Девід змарнував пенальті на останніх хвилинах зустрічі.
Лілль набрав 7 очок і повернувся у зону єврокубків. Аяччо з одним пунктом застряг у зоні вильоту.
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