Ньюкасл, який напередодні звільнив головного тренера, близький до підписання контракту з екс-наставником Роми і Шахтаря Паулу Фонсекою.

З минулого тижня тривали перемовини 48-річного фахівця та англійського клубу. Вони завершились успішно, стверджує The Telegraph.

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Вочевидь, Фонсека скоро займе вакантне після відходу Стіва Брюса крісло головного тренера Ньюкасла. Паулу домовився з новими власниками "сорок" про зарплатню у 6 мільйонів євро. За неофіційними даними, португалець у Ромі заробляв удвічі менше, а в Шахтарі – втричі.

Нагадаємо, влітку Паулу Фонсека міг працевлаштуватись в АПЛ. Він вів перемовини з Тоттенхемом, але вони зірвались в останній момент. З травня цього року фахівець безробітній.

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