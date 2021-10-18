Екс-коуч Шахтаря та Роми Паулу Фонсека не надто поспішає повертатись до тренерської роботи. У послугах португальця нібито був зацікавлений Ньюкасл.

Після придбання "сорок" компанією із Саудівської Аравії клуб отримав неофіційний статус найбагатшого у світі. Нове керівництво розпочало пошуки заміни Стіву Брюсу, а одним із претендентів називали Паулу.

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"Почекаймо. Я очікую на правильний проект, окремі пропозиції. Повинен обрати для себе хороший варіант. Подивимося, що відбудеться найближчим часом. Я поки не дуже переживаю, насолоджуюся вільним часом. Сподіваюся, буде хороший і правильний проект для мене", – зауважив Фонсека в інтерв'ю Sport Arena.

Нагадаємо, португальський фахівець тренував Шахтар протягом 2016-2019 років, після чого перебрався у Рому. У столиці Італії Паулу пропрацював до травня цього року.

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