"За ці два роки ми пережили злети і падіння, але я завжди викладався на всі сто для цього клубу і для цього міста, яке мене дуже добре прийняло.

Фонсека офіційно покине Рому після завершення сезону

Я хочу подякувати всім фанатам Роми, гравцям та тим, хто підтримував нас на цьому шляху, зокрема, власникам клубу Дену та Раяну Фрідкінам та генеральному директору "вовків" Тьягу Пінту. Нам ще належить виграти в цьому сезоні дуже важливі матчі, і ми, як завжди, будемо викладатися на повну. Спасибі, Риме", – цитує Фонсеку офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, Паулу Фонсека перебрався в Італію з Шахтаря у 2019-му. Його Рома наразі демонструє неоднозначний футбол та розташувалась на 7 сходинці турнірної таблиці Серії А. 2 травня "вовки" поступились Сампдорії (0:2). Через невдалі результати керівництво Роми вирішило відправити у відставку португальського фахівця по завершенні сезону.

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