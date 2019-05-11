Фонсека прокоментував інформацію щодо можливого підписання Хачеріді

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився емоціями від перемоги над Олександрією та прокоментував інформацію щодо зацікавленості у послугах Євгена Хачеріді.

"Чудова перемога в складному поєдинку. Грали дуже динамічно і показали себе добре. На жаль, пропустили гол зі стандарту, але, в принципі, Олександрія не створила біля наших воріт будь-якої небезпеки.

Хачеріді близький до переходу в Шахтар, – ЗМІ

Хачеріді переходить у Шахтар? Це для мене новина. Чесно скажу, ніколи про це не чув. Чую про це вперше. Я відразу вам скажу: у нас відмінні центральні захисники.

Шахтар здобув непросту перемогу над Олександрією – відрив від Динамо збільшився до 11 очок

Чемпіонат ми поки ще не виграли, але близькі до цього і постараємося домогтися головної мети якомога швидше. Коли вдасться, ясна річ, ви побачите хлопців, які раніше мали не так багато ігрового часу", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.