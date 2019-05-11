toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Фонсека прокоментував інформацію щодо можливого підписання Хачеріді

11 травня 23:53 8095 Читать на русском
Фонсека прокоментував інформацію щодо можливого підписання Хачеріді
Паулу Фонсека / Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився емоціями від перемоги над Олександрією та прокоментував інформацію щодо зацікавленості у послугах Євгена Хачеріді.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуніор Мораєс
 
Євген Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Євген Банада
60’ Жуніор Мораєс

"Чудова перемога в складному поєдинку. Грали дуже динамічно і показали себе добре. На жаль, пропустили гол зі стандарту, але, в принципі, Олександрія не створила біля наших воріт будь-якої небезпеки.

Хачеріді близький до переходу в Шахтар, – ЗМІ

Хачеріді переходить у Шахтар? Це для мене новина. Чесно скажу, ніколи про це не чув. Чую про це вперше. Я відразу вам скажу: у нас відмінні центральні захисники.

Шахтар здобув непросту перемогу над Олександрією – відрив від Динамо збільшився до 11 очок

Чемпіонат ми поки ще не виграли, але близькі до цього і постараємося домогтися головної мети якомога швидше. Коли вдасться, ясна річ, ви побачите хлопців, які раніше мали не так багато ігрового часу", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
5095
Теги
Головне Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Євген Хачеріді Євген Хачеріді Шахтар - Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
30
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук