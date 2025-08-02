Фонсека програв контрольний матч Баварії – "закрити" Кейна виявилося недостатньо
Баварія перемогла Ліон у товариському матчі (2:1). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Товариський матч
Баварія – Ліон – 2:1
Голи: Олісе, 53, 62 – Родрігес, 83
Попри те що Ліон перебуває у фінансовій кризі, у нього є ідеї щодо трансферного вікна. В очікуванні завершення трансферів Мортона і Шульца, Паулу Фонсека задовольняється наявним у нього складом в рамках цієї підготовки.
Баварія втратила півзахисника – гравець переніс термінову операцію
Досі виступи "ткачів" у контрольних матчах були досить задовільними: перемоги над Вільфраншем (1:0), Гамбургом (4:0) і Мальoркoю (4:0), а також нічия з брюссельським РВДМ47 (0:0). Цього разу французи програли Баварії, проте змогли дати їй бій.
Ліону вдалося стримати Харрі Кейна, але на перший план вийшов вінгер збірної Франції – Олісе. Майкл оформив дубль в середині другого тайму, тоді як Алехандро Гомес на 83-й хвилині відквитав один м'яч.