Товариський матч

Баварія – Ліон – 2:1

Голи: Олісе, 53, 62 – Родрігес, 83

Попри те що Ліон перебуває у фінансовій кризі, у нього є ідеї щодо трансферного вікна. В очікуванні завершення трансферів Мортона і Шульца, Паулу Фонсека задовольняється наявним у нього складом в рамках цієї підготовки.

Баварія втратила півзахисника – гравець переніс термінову операцію

Досі виступи "ткачів" у контрольних матчах були досить задовільними: перемоги над Вільфраншем (1:0), Гамбургом (4:0) і Мальoркoю (4:0), а також нічия з брюссельським РВДМ47 (0:0). Цього разу французи програли Баварії, проте змогли дати їй бій.

Ліону вдалося стримати Харрі Кейна, але на перший план вийшов вінгер збірної Франції – Олісе. Майкл оформив дубль в середині другого тайму, тоді як Алехандро Гомес на 83-й хвилині відквитав один м'яч.