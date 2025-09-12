Паулу Фонсека наразі працює з Ліоном, але не забуває про Україну, з якою має міцний зв'язок, оскільки одружений на донеччанці Катерині.

На тренування Ліона португальський фахівець приїхав на авто, з якого лунала пісня If You What I Mean, яку виконують Monatik та Dorofeeva. Представник клубу зробив комплімент Фонсеці за вибір музики, на що він відповів: "Це українська пісня". А пізніше додав, що йому дуже подобається.

Нагадаємо, Фонсека досі не може з'являтися на лаві запасних під час матчів Ліги 1, оскільки відбуває дискваліфікацію. Ліон набрав дев'ять балів у перших трьох турах чемпіонату і перебуває на другому місці.

