Фонсека: Присвячуємо перемогу всім українцям

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився емоціями після поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького Хоффенхайма (3:2).

"Ідея зіграти з трьома центральними захисниками спала на думку після аналізу нашого протистояння в Харкові. А також перегляду багатьох ігор Хоффенхайма. Зрозуміли, що буде дуже складно, адже суперник розміщує велику кількість футболістів біля нашої лінії оборони. Вирішили діяти в три центральні оборонці. Ми мали не надто багато часу, аби відпрацювати цю схему, – всього один день. Однак здебільшого це спрацювало.

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Ми ще жодного разу так не грали. Специфічна стратегія конкретно на цей поєдинок. Це не означає, що ми далі діятимемо так само.

Ви зараз сказали про адреналін… Загалом поєдинок справді видався дуже видовищним. Саме такий футбол зацікавлює вболівальників. Усі, хто прийшов на стадіон або дивився матч по телевізору, гадаю, відчули задоволення. Обидві команди мали багато гольових моментів. Гра була відкритою й атакувальною. Коли говорити щодо нашої тактики, можливо, ми повинні були спробувати втримати перевагу у два голи, а не пропускати. Цієї миті деякі речі в нас не вийшли. Утім наприкінці ми оформили переможний м’яч – це плоди нашої віри та роботи до самого фінального свистка.



Так, справді, зараз усе в наших руках. Чудово розуміємо, що слід виграти наступний матч із Ліоном. Знаємо, наскільки складним буде поєдинок. Нічиєю з Манчестер Сіті Ліон ще раз засвідчив, що є відмінним клубом. Наразі щодо ситуації, яка складається навколо Харкова: особисто я вважаю, що гра відбудеться саме там, жодних інших вказівок досі не чув. Але якщо УЄФА з певних мотивів вирішить провести зустріч в іншому місці, ми намагатимемось зіграти в іншому місті нашої країни.

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Повторюсь, ми намагаємось ніколи не відходити від наших принципів, завжди хочемо демонструвати наш футбол. У цьому матчі ми змінили лише тактичну схему. Так, правда, не володіли м’ячем стільки, скільки хотіли б. Хоффенхайм також є міцним супротивником. Навіть удесятьох вони у певних відрізках тримали м’яч більше за нас. Це не зовсім те, чого я очікував. Я хотів, щоб Шахтар володів м’ячем більше, ніж це було в грі.



Ні для кого не секрет, що Тайсон – дуже важливий для нас футболіст. Разом з ним ми завжди додаємо та демонструємо геть іншу гру. Певний час у нас виникали певні проблеми з лідерами: були без Тайсона, зараз без Марлоса. А коли вони разом на полі, то роблять різницю.



Гарний матч у Матвієнка. Так, у деяких моментах йому не вдавалося впоратись із суперниками – маю на увазі й фізичну силу. Проте загалом команда виявила себе добре, і Матвієнко теж.

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Обмін флангами Ісмаїлі та Данченка – це в жодному разі не те, що було відпрацьовано. Так відбувалося після стандартів – кутових або штрафних. За швидкого виходу в атаку вони просто далі діяли на тих самих флангах. Помінятися назад вони могли тільки коли поєдинок зупиниться знов.

Ми готувалися до обох тактичних схем. Вивчивши матч Хоффенхайма із Сіті, бачили, що вони теж грали у два центральні захисники. Потрібно було передбачити і ту й іншу ситуації. Однак, відверто кажучи, ми не так багато уваги приділяли початку атаки, акцентували на їхній першій лінії нападу, де вони, можливо, могли створити нам найбільше труднощів. Оскільки готувалися до обох варіантів, знали, що слід робити за будь-якого позиціонування Хоффенхайма. Насамкінець я хотів би присвятити перемогу всім уболівальникам, що приїхали на цей стадіон підтримати нас, і всім українцям", – наводить слова Фонсеки офіційний сайт Шахтаря.