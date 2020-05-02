Фонсека прагне зберегти лідера Роми – він може повернутися до АПЛ

Головний тренер італійської Роми Паулу Фонсека прагне оформити повноцінний перехід оборонця Кріса Смоллінга. Нині він виступає за римлян на правах оренди з англійського Манчестер Юнайтед.

"Зроблю все, щоб зберегти Кріса в команді і на наступний сезон. Він хоче залишитися у Римі, я знаю.

Три італійські гранди націлилися на трансфер Депая – форвард має серйозний привід для відходу з Ліона

Подивимось, як розвиватимуться події. Смоллінг – приголомшлива людина, дуже скромна та з високим рівнем професіоналізму водночас. Фанати захоплюються його грою, а він відмінно проявляє лідерські якості на полі та за його межами", – цитує Фонсеку ESPN.

У нинішньому сезоні Кріс Смоллінг провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Його контракт із МЮ чинний до літа 2022 року.

Ібра та низка лідерів – на вихід: Мілан готує нову революцію на чолі з партнерами гравців збірної України