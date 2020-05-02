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Фонсека прагне зберегти лідера Роми – він може повернутися до АПЛ

2 травня 12:56 178 Читать на русском
Фонсека прагне зберегти лідера Роми – він може повернутися до АПЛ
Фонсека і Смоллінг / фото із соцмереж

Головний тренер італійської Роми Паулу Фонсека прагне оформити повноцінний перехід оборонця Кріса Смоллінга. Нині він виступає за римлян на правах оренди з англійського Манчестер Юнайтед.

"Зроблю все, щоб зберегти Кріса в команді і на наступний сезон. Він хоче залишитися у Римі, я знаю.

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Подивимось, як розвиватимуться події. Смоллінг – приголомшлива людина, дуже скромна та з високим рівнем професіоналізму водночас. Фанати захоплюються його грою, а він відмінно проявляє лідерські якості на полі та за його межами", – цитує Фонсеку ESPN.

У нинішньому сезоні Кріс Смоллінг провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Його контракт із МЮ чинний до літа 2022 року.

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