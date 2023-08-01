Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека, який нині очолює французький Лілль, не захотів продовжувати співпрацю з голкіпером Бенуа Костілем. Футболіст підписав контракт з італійською Салернітаною.

Французький воротар Бенуа Костіль, останнім клубом якого був Лілль, знайшов нову команду.

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Ветеран голкіперського цеху підписав контракт з італійським клубом Салернітана. Про це повідомляє клубна прес-служба "гранатових". Костіль переїхав до Італії на правах вільного агента. Угода між футболістом і клубом розрахована на один рік – до літа 2024-го.

Першу частину минулого сезону Костіль провів у складі французького Осера, де зіграв 19 матчів. У другій половині кампанії 36-річний голкіпер перебував Ліллі, але жодного разу не з'явився на футбольному полі в офіційному матчі.

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